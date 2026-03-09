Polizei Aachen

POL-AC: Motorrad stößt mit Auto in der Eifel zusammen - Mann wird schwer verletzt

Simmerath (ots)

Bei einem Unfall auf der L 166 ist ein Motorradfahrer aus den Niederlanden am Sonntagmittag (08.03.26) schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf seinem Motorrad gegen 13.30 Uhr in Richtung Kesternich unterwegs. Vor ihm fuhr zu der Tatzeit eine 71-jährige Frau in einem Auto und diese hinter einem 58-jährigen Mann auf seinem Fahrrad. Verkehrsbedingt musste die Autofahrerin ihr Fahrzeug abbremsen. Das erkannte der Motorradfahrer aus dem niederländischen Vaals offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mann durch die Luft geschleudert und stürzte zu Boden. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr wurde vor Ort ausgeschlossen. Die Autofahrerin und der Fahrradfahrer blieben unverletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Landstraße zwischen Kesternich und Rurberg musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Betriebsmittel.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

