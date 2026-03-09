Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen am Wochenende in der Eifel

Simmerath/Monschau/Roetgen/Eifel (ots)

Am vergangenen Sonntag hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen verstärkt Verkehrskontrollen in der Eifel durchgeführt.

Kontrollen fanden beispielsweise auf der B258 im Bereich Wahlerscheid statt. Dort wurde die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge in Richtung Höfen gemessen. Dabei fielen 50 Fahrzeuge wegen Überschreitung der zu-lässigen Höchstgeschwindigkeit (70 km/h) auf. 25 Verstöße lagen im Bereich eines Verwarngeldes, bei weiteren 25 Verstößen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Spitzenreiter war ein Pkw mit gemessenen 118 km/h.

Außerdem wurde das Streckenverbot der L128 für Motorradfahrer zwischen Woffelsbach und Steckenborn kontrolliert. Dabei hielten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 46 Motorradfahrende an und ahndeten den Verstoß mit einem Verwarngeld.

Die Beamtinnen und Beamten führten zudem zahlreiche präventive Gespräche mit Motorradfahrenden, die auf positive Resonanz stießen.

Die Polizei Aachen wird auch weiterhin Verkehrskontrollen in der gesamten StädteRegion Aachen durchführen.(kg)

