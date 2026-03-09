Polizei Aachen

POL-AC: Motorraddiebstahl in der Aachener Innenstadt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Aachen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen nahm die Polizei Aachen am Sonntagabend (08.03.2026) zwei Tatverdächtige nach einem Motorraddiebstahl fest. Das Motorrad konnte seinem Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Gegen 19 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer zwei verdächtige Personen, die ein Motorrad die Pontstraße entlang schieben würden. Ein Streifenteam der Polizei Aachen entdeckte im Rahmen der Fahndung einen niederländischen Transporter in der Straße Bergdriesch. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten das Motorrad auf der Ladefläche des Transporters.

Die beiden Männer aus den Niederlanden konnten keinen Eigentumsnach-weis oder Kaufbeleg für das Motorrad nachweisen. Beide sind in der Vergangenheit polizeilich schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Beide Männer (45 und 46 Jahre alt) wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Das Motorrad konnte im Anschluss seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Einer der Tatverdächtigen wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Der andere Mann ist heute nach weiteren Ermittlungen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen worden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell