PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Motorraddiebstahl in der Aachener Innenstadt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Aachen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen nahm die Polizei Aachen am Sonntagabend (08.03.2026) zwei Tatverdächtige nach einem Motorraddiebstahl fest. Das Motorrad konnte seinem Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Gegen 19 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer zwei verdächtige Personen, die ein Motorrad die Pontstraße entlang schieben würden. Ein Streifenteam der Polizei Aachen entdeckte im Rahmen der Fahndung einen niederländischen Transporter in der Straße Bergdriesch. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten das Motorrad auf der Ladefläche des Transporters.

Die beiden Männer aus den Niederlanden konnten keinen Eigentumsnach-weis oder Kaufbeleg für das Motorrad nachweisen. Beide sind in der Vergangenheit polizeilich schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Beide Männer (45 und 46 Jahre alt) wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Das Motorrad konnte im Anschluss seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Einer der Tatverdächtigen wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Der andere Mann ist heute nach weiteren Ermittlungen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen worden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:11

    POL-AC: Verkehrskontrollen am Wochenende in der Eifel

    Simmerath/Monschau/Roetgen/Eifel (ots) - Am vergangenen Sonntag hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen verstärkt Verkehrskontrollen in der Eifel durchgeführt. Kontrollen fanden beispielsweise auf der B258 im Bereich Wahlerscheid statt. Dort wurde die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge in Richtung Höfen gemessen. Dabei fielen 50 Fahrzeuge wegen Überschreitung der zu-lässigen Höchstgeschwindigkeit (70 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:23

    POL-AC: Motorrad stößt mit Auto in der Eifel zusammen - Mann wird schwer verletzt

    Simmerath (ots) - Bei einem Unfall auf der L 166 ist ein Motorradfahrer aus den Niederlanden am Sonntagmittag (08.03.26) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf seinem Motorrad gegen 13.30 Uhr in Richtung Kesternich unterwegs. Vor ihm fuhr zu der Tatzeit eine 71-jährige Frau in einem Auto und diese hinter einem 58-jährigen Mann auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren