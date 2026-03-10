Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 12-Jährige aus Stolberg vermisst

StädteRegion Aachen/Stolberg (ots)

Seit Montagnachmittag (09.03.2026) wird die 12-jährige Weronika aus Stolberg vermisst. Die Vermisste wurde am 09.03.2026 zuletzt durch eine Schulfreundin unmittelbar nach der Schule in Stolberg gesehen. Ob sie den Bus in Richtung Wohnanschrift genommen hat, ist unklar. Da die Vermisste sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, sucht die Polizei nun mit Fotos nach der Vermissten unter https://polizei.nrw/fahndung/197235.

Die 12-Jährige ist schlank und hat blonde lange Haare. Zuletzt trug sie schwarze Kleidung, braune Schuhe der Marke UGG und eine Brille. Ihre Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Außerdem hatte sie einen grünen Nike-Rucksack dabei.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizei tagsüber unter 0241 9577 34290 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241 9577 34210 entgegen. Die Kriminalpolizei ergreift derzeit weitere Maßnahmen, um die Vermisste zu finden. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell