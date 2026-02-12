Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (11.02.2026), zwischen 17:40 und 18 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Supermarktparkplatz in der Hoheloogstraße abgestellten, blauen Opel Corsa.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

