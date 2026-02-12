POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Fußgönheim (ots) - Am Dienstag (10.02.2026), gegen 19:30 Uhr, erhielt ein Ehepaar aus der Raiffeisenstraße in Fußgönheim einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erklärte, in der Nachbarschaft der Geschädigten seien vermehrt Einbrüche verübt worden. Aus diesem Grund solle sie ihre Wertgegenstände besonders sicher verwahren. Im Anschluss erschien ein Mann, der sich als Zivilbeamter ausgab, an der ...

mehr