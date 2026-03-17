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Polizei Aachen

POL-AC: Nach Tankbetrug: Polizei nimmt zwei Männer vorläufig fest

Aachen (ots)

Nach einem Tankbetrug hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Männer ein Auto gegen 2:40 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.03.26) an einer Tankstelle an der Trierer Straße getankt. Anschließend verließen sie das Gelände, ohne die Rechnung zu begleichen. Der Tankstellenmitarbeiter alarmierte die Polizei.

Nach einem kurzen Fluchtversuch konnten Einsatzkräfte der Polizei die beiden Männer auf der Auffahrt zur Autobahn stellen. Einer der Tatverdächtigen wurde per Haftbefehl gesucht. Auch passten die französischen Kennzeichen nicht zum Auto. Das Fahrzeug war ehemals in Belgien zugelassen, aber mittlerweile abgemeldet. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Medikamenteneinfluss wurde die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer angeordnet. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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