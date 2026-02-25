Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Kabel durchtrennt und gestohlen

Warendorf (ots)

Auch in Warendorf-Freckenhorst haben sich unbekannte Täter zwischen Dienstag (24.02.2026, 20.00 Uhr) und Mittwoch (25.02.2026, 05.55 Uhr) an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge - diesmal in Warendorf-Freckenhorst - zu schaffen gemacht.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Everswinkler Straße trennten die unbekannten Tatverdächtigen mehrere Ladekabel durch und stahlen sie.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell