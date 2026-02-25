Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise auf Mann mit heruntergelassener Hose erbeten

Warendorf (ots)

Eine Zeugin hat sich am Dienstagabend (24.02.2026, 21.15 Uhr) an die Polizei gewandt: An einer Bahnunterführung in Ahlen würde ein Mann masturbieren, während sie an ihm vorbeiginge.

Der Unbekannte stand an der Straße Oelmühlenkamp und folgte der Zeugin, als sie ihn passierte. Nachdem sie ihn lautstark anschrie, ließ er ab und flüchtete.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, 45 bis 50 Jahre alt, 1.70 bis 1.75 Meter groß, kräftige Statur, westeuropäischer Phänotyp, kurzes lichtes graues Haar, weißes T-Shirt, Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell