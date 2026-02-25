POL-WAF: Warendorf. Papiermüll angezündet - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte haben sich zwischen Montag (23.02.2026, 16.00 Uhr) und Dienstag (24.02.2026,07.30 Uhr) an einer Papiertonne in Warendorf zu schaffen gemacht.
Die Tatverdächtigen nahmen Papiermüll aus einer Papiertonne einer Schule an der Straße Am Wörden und zündeten diesen teils unter einem Abdach an, welches mit Holzleisten verkleidet war.
Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden ist es nicht gekommen.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell