Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Papiermüll angezündet - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Montag (23.02.2026, 16.00 Uhr) und Dienstag (24.02.2026,07.30 Uhr) an einer Papiertonne in Warendorf zu schaffen gemacht.

Die Tatverdächtigen nahmen Papiermüll aus einer Papiertonne einer Schule an der Straße Am Wörden und zündeten diesen teils unter einem Abdach an, welches mit Holzleisten verkleidet war.

Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden ist es nicht gekommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell