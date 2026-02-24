Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Zeugen nach Diebstahl auf Friedhof gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen zwei Zeugen, die am Donnerstag (19.02.2026) gegen 17.35 Uhr auf dem Friedhof am Friedhofsweg in Oelde unterwegs waren.

Während dieser Zeit, versuchte ein Unbekannter eine Grableuchte zu stehlen. Bei Erblicken der Zeugen, flüchtete die unbekannte Person. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

Vermutlich männlich, circa 1.80 Meter groß, kräftige Statur, schwarze Mütze, dunkle Kleidung.

Wir bitten sowohl die beiden anwesenden Zeugen, die dem Tatverdächtigen entgegenkamen, als auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell