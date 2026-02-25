Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alleinunfall endet in Straßengraben

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Dienstag (24.02.2026, 07.03 Uhr) eine 32-jährige Autofahrerin in Beckum leicht verletzt worden.

Die Beckumerin fuhr auf der L 822 und kam aus noch unklarer Ursache in einer Linkskurve nach links von der Straße ab. Ihr Auto drehte sich und blieb in einem Graben stehen.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

