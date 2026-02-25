PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Scheunentor angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (24.02.2026, 05.00 Uhr) ein großes Scheunentor an der Straße Evener in Everswinkel-Alverskirchen angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Der Unbekannte sei mit einem Lkw-Sattelzug auf den Hof gefahren und habe gewendet. Vermutlich ist das Tor beim Wendevorgang beschädigt worden.

Wir bitten den Beteiligten und weitere Zeugen sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 07:01

    POL-WAF: Beckum. Alleinunfall endet in Straßengraben

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Dienstag (24.02.2026, 07.03 Uhr) eine 32-jährige Autofahrerin in Beckum leicht verletzt worden. Die Beckumerin fuhr auf der L 822 und kam aus noch unklarer Ursache in einer Linkskurve nach links von der Straße ab. Ihr Auto drehte sich und blieb in einem Graben stehen. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:16

    POL-WAF: Oelde. Zwei Zeugen nach Diebstahl auf Friedhof gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen zwei Zeugen, die am Donnerstag (19.02.2026) gegen 17.35 Uhr auf dem Friedhof am Friedhofsweg in Oelde unterwegs waren. Während dieser Zeit, versuchte ein Unbekannter eine Grableuchte zu stehlen. Bei Erblicken der Zeugen, flüchtete die unbekannte Person. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Vermutlich männlich, circa 1.80 Meter groß, kräftige Statur, schwarze Mütze, dunkle ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 07:52

    POL-WAF: Oelde. BMW 730d xDrive angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein schwarzer BMW 730d xDrive ist am Montag (23.02.2026) in Oelde angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr an der Straße Zum Drostenholz und wurde linksseitig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren