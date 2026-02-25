POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Scheunentor angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Dienstag (24.02.2026, 05.00 Uhr) ein großes Scheunentor an der Straße Evener in Everswinkel-Alverskirchen angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Der Unbekannte sei mit einem Lkw-Sattelzug auf den Hof gefahren und habe gewendet. Vermutlich ist das Tor beim Wendevorgang beschädigt worden.
Wir bitten den Beteiligten und weitere Zeugen sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.
