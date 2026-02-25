POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Kabel durchtrennt und gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (24.02.2026, 23.04 Uhr) an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Sassenberg-Füchtorf zu schaffen gemacht.
Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände an der Lohmannstraße. Hier trennten die unbekannten Tatverdächtigen zwei Ladekabel von der Ladesäule ab, stahlen sie und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
