Polizei Aachen

POL-AC: Unfall auf der Adenauerallee - Mann wird lebensgefährlich verletzt

Aachen (ots)

Am Dienstagvormittag (17.03.2026) ist ein 74-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Autofahrer die Adenauerallee von der Trierer Straße aus in Richtung Erzbergerallee entlang. Aus bisher ungeklärten Gründen touchierte der Mann mit seinem Auto den Bordstein, wodurch sein Reifen platzte und er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er touchierte daraufhin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger, ein geparktes Auto und einen entgegenkommenden Pkw. Schließlich überschlug sich das Fahrzeug des Niederländers und blieb auf dem Dach liegen. Möglicherweise war der Mann nach rechts ausgewichen, um ein Fahrzeug für Erdarbeiten zu umfahren, das auf der Fahrspur in Richtung Trierer Straße an der Einmündung der Nellessenstraße stand.

Der 74-jährige aus Landgraaf wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Aachen war zur Unterstützung der Unfallaufnahme vor Ort. Die Adenauerallee musste zwischen der Oberen Drimbornstraße und der Erzbergerallee bis 18 Uhr aufgrund der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn gesperrt bleiben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.(kg)

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