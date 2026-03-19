Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall im Handyladen - Kripo ermittelt

Eschweiler (ots)

Am Mittwochabend (18.03.26) ist es zu einem Raubüberfall in einem Mobilfunkgeschäft in der Grabenstraße gekommen. Die Täter flüchteten mit mehreren Handys.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei vermummte Unbekannte das Geschäft kurz vor Ladenschluss (gegen 18:30 Uhr) betreten und den Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht. Danach forderten sie die Herausgabe von Smartphones. Mit insgesamt 19 Handys flüchteten sie anschließend. Die Beute hat einen niedrigen fünfstelligen Wert. Der 26-jährige Mitarbeiter aus Düren blieb unverletzt.

Ein Zeuge versuchte noch, die beiden Unbekannten an der Flucht zu hindern. Als auch er bedroht wurde, ließ er sie passieren. Die Männer flüchteten zu Fuß zu einem grauen Audi, der in der Hospitalgasse stand. In dem Fahrzeug fuhren sie in Richtung Dechant-Deckers-Straße davon. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die beiden Männer sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 m groß sein. Einer der beiden hat eine dunkle Hautfarbe. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke (Marke "North Face"), eine dunkle Hose und eine dunkle Kappe. Er hatte einen grünen Sack dabei. Der andere Mann hatte eine schwarze Jacke mit weißen Streifen (Marke "Adidas"), eine graue Hose und ein graues Oberteil an. Er hat braune Haare. Teile seines Gesichts waren durch einen Schal bedeckt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen schweren Raubes wurden eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Tagsüber erreichen Sie die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

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