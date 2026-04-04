Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mit Alkohol am Steuer von der Fahrbahn abgekommen und geparktes Auto gegen Baum geschoben

Stade (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen gegen kurz vor 06:30 h wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Autofahrer ein Verkehrsunfall in Hammah in der Bahnhofstraße gemeldet. Der Fahrer würde noch im Unfallauto sitzen und schlafen.

Als die eingesetzten Polizeibeamten aus Stade kurze Zeit später am Unfallort eintrafen, trafen sie den 34-jährigen Fahrer eines Audi A6 Avant in seinem Fahrzeug an.

Dieser war offenbar zuvor aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf dem linken Fahrbahnrand gegen die Front eines dort abgestellten Ford Transit gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls hatte er diesen dann rückwärts gegen einen Straßenbaum geschoben. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein portugiesischer Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Weiter wurde ermittelt, dass der beschädigte Transporter, der vor Ort ohne Kennzeichen abgestellt war, ohne gültige Haftpflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr benutzt wurde. Hier leiteten die Beamten dann noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die vor 06:30 h an der Unfallstelle vorbeigekommen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell