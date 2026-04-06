Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Nur zwei polizeiliche Einsätze bei den vielen Osterfeuern im Landkreis, Einbruch in Stader Bäckereifiliale, Zwei Autos in Beckdorf zerkratzt

Stade (ots)

1. Nur zwei polizeiliche Einsätze bei den vielen Osterfeuern im Landkreis

Polizeibeamte aus dem Landkreis brauchten am Osterwochenende nur bei zwei Osterfeuern einschreiten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein 17-jähriger Buxtehuder gegen 03:30 h aus bisher ungeklärter Ursache beim Osterfeuer in Osteladekop in Rage und schlug um sich. Dabei wurden ein 25-Jähriger aus Guderhandviertel, ein 18-Jähriger aus Jork und ein weiterer 17-Jähriger leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht erforderlich.

Gegen 02:20 h erhielt ein 34-jähriger Buxtehuder in der Moisburger Landstraße in Buxtehude von der Polizei einen Platzverweis für 24 Stunden für das dortige Osterfeuer in Daensen, nachdem er trotz mehrmaliger Aufforderung der Feuerwehr immer wieder vor Ort erschienen war und andere Besucher belästigt hatte.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Wir freuen uns, dass die vielen Veranstaltungen im Landkreis ohne polizeilich notwendiges Einschreiten abgelaufen sind. Auch der Rettungsdienst hatte in diesem Zusammenhang keine nennenswerten Einsätze zu verzeichnen. Zeigt sich doch, dass die gute Organisation der Veranstalter dazu geführt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kreise ihrer Familien, Freunde und Bekannten die Osterfeuer genießen und fröhlich feiern konnten."

2. Einbruch in Stader Bäckereifiliale

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag, den 04.04., 13:00 h bis Sonntag, den 05.04., 05:10 h in der Gottlieb-Daimler-Straße in Stade an eine dortige Bäckereifiliale gelangt und haben mit einem Gullydeckel eine Scheibe eingeschlagen.

Nach dem Eindringen in die Verkaufsräume wurden diese nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Zwei Autos in Beckdorf zerkratzt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Beckdorf im Stadtweg zwei dort geparkte Autos zerkratzt und damit einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Bei dem blauen Fiat 500 und dem silberne VW-Golf Kombi wurden jeweils auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand tiefe Furchen in den Lack geritzt.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

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