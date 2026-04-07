Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in die Berufsbildenden Schulen in Buxtehude, Bauwagen von Stader Waldkindergarten aufgebrochen

Stade (ots)

1. Einbruch in die Berufsbildenden Schulen in Buxtehude

Unbekannte sind über Ostern zwischen Donnerstag, den 02.04.,15:00 h und heute Morgen, 07:10 h in Buxtehude in der Konopkastraße auf das Gelände der dortigen Berufsbildenden Schulen gelangt und haben eine Seitentür aufgehebelt. Nach dem Eindringen in das Gebäude wurden im Inneren mehrere verschlossene Räume gewaltsam geöffnet und durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld und mehreren Laptops als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Bauwagen von Stader Waldkindergarten aufgebrochen

Unbekannte haben bereits am Sonntag, den 29.03. gegen 18:50 h in Stade in der Haddorfer Hauptstraße den Bauwagen des dortigen Waldkindergartens nach dem Einschlagen eines Fensters betreten und im Inneren sämtliche Schränke durchsucht. Mit einem Feuerlöscher und Schlüsseln als Beute flüchteten der oder die Einbrecher dann in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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