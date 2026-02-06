PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl von Kupferkabeln aus Solarpark am Kuhberg - Zeugenaufruf

Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 27.01.2026 gegen 23:00 Uhr bis Freitag, 06.02.2026 gegen 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Solarpark am Kuhberg in Bad Kreuznach. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter den Zaun und gelangten so auf das Gelände. Dort wurden an mehreren Stellen die Kupferkabel durchtrennt und mehrere hundert Meter entwendet. Die Täter flüchteten anschließend aufgrund der Menge vermutlich mit einem Transport oder ähnlich großem Fahrzeug. Es entstanden erheblicher Sachschaden, der nach derzeitigem Stand auf ca. 100.000 EUR geschätzt wird. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Solarparks gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0671 8811-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

