Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hebelstraße/Mozartstraße - Radfahrerin verletzt (17.04.2026)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Hebelstraße/Mozartstraße ist am Freitagmorgen eine Radfahrerin verletzt worden. Eine 14-Jährige fuhr mit dem Fahrrad auf der Mozartstraße in Richtung Widerholdstraße. Auf der Kreuzung missachtete das Mädchen die Vorfahrt einer 44-jährigen VW-Fahrerin und prallte seitlich in das Auto. Glücklicherweise erlitt sie dabei nur leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell