Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannter bricht in Grillimbiss ein: Polizei bittet um Hinweise (17.04.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Gaststätteneinbruch am frühen Freitagmorgen in der Nägelesgrabenstraße.

Gegen 03:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zutritt zu einem Grillimbiss. Der Täter entwendete Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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