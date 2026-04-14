Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw beschädigt mehrere Fahrzeuge - Ingewahrsamnahme der Pkw-Insassen nach Fluchtversuch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Suhler Straße

14.04.2026, 03.10 Uhr

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Suhler Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Skoda auf dem Dach landete und die Insassen (33 und 35 Jahre) flüchteten. Der Fahrer des Pkw steht derzeit nicht fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die Suhler Straße in Richtung Braunschweiger Straße. Als er nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, fuhr plötzlich mit hoher Geschwindigkeit der Skoda an ihm vorbei. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw-Fahrer die Kontrolle verlor. Der Skoda überschlug sich mehrfach und touchierte zunächst den Holzzaun eines Hotels, sechs auf dem Parkplatz stehende Fahrzeuge sowie eine Beschilderung und eine Abfalltonne. Letztlich kam der Skoda auf dem Dach liegend zum Stehen.

Als der 38-Jährige nachschauen wollte, ob es den Pkw-Insassen gut geht, flüchteten zwei Männer in Richtung Braunschweiger Straße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer aufgrund der Personenbeschreibung angetroffen werden. Der 33-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 35-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Beide Personen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 33-Jährige wurde aufgrund einer Kopfverletzung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Beide Männer machten unterschiedliche Angaben, wer den Skoda gefahren hat. Es stellte sich heraus, dass keiner der Männer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Freiwillig durchgeführte Alcotest ergaben für den 33-Jährigen einen Wert von 0,85 Promille, der 35 Jahre alte Mann hatte einen Promillewert von 1,04. Daraufhin wurden bei beiden Männern Blutproben angeordnet.

An dem Pkw befanden sich nicht für das Fahrzeug ausgegeben Kennzeichen. Die Herkunft des Fahrzeugs ist bisher nicht bekannt. Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig sichergestellt.

Im Anschluss an die Blutentnahme und die medizinische Behandlung wurden beide Männer dem Gewahrsam der Polizei zugeführt und im Laufe des Vormittags entlassen.

Es wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet.

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