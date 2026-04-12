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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schöningen (ots)

38364 Schöningen, Wilhelmstraße

11.04.2026, 12:30 Uhr

Am Samstag, kam es gegen 12:30 Uhr auf der Wilhelmstraße in Schöningen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 55-jährige Fahrzeugführerin, ihren Pkw zu wenden und setzte hierbei vom Fahrbahnrand rückwärts in den fließenden Verkehr zurück. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer, der die Wilhelmstraße in Richtung Büddenstedter Straße mit seinem Pkw befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 77-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Klinikum Helmstedt verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 14.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Polizeikommissariat Schöningen

Telefon: 05352/9683-0
E-Mail: Poststelle@pk-schoeningen.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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