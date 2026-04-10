Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw kollidiert mit Linienbus - Drei Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Hubertusstraße 09.04.2026, 17.50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hubertusstraße zu einem Unfall zwischen einer 22-jährigen Golf-Fahrerin und einem Linienbus, bei dem drei Beteiligte verletzt wurden.

Die 22-Jährige befuhr in Begleitung eines Kleinkindes mit ihrem Pkw die Böcklinstraße in Richtung Hubertusstraße. Beim Einbiegen auf die Hubertusstraße übersah sie den die Hubertusstraße in Richtung Kästorf fahrenden Linienbus und stieß mit diesem zusammen. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht verhindern. Bei dem Unfall wurde der 39-jährige Busfahrer und eine 55 Jahre alte Insassin leicht verletzt. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Die hochschwangere Golf-Fahrerin sowie ihr Sohn wurden vorsorglich ebenfalls ins Klinikum gefahren.

Während der Unfallaufnahme wurde die Hubertusstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell