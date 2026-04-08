Polizei Wolfsburg

POL-WOB: ERGÄNZUNG Raub im Parkhaus - Unbekannter Täter steigt zu 76-Jährigen ins Auto

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

07.04.2026, 10.15 Uhr

Am Dienstagmorgen bedrohte ein unbekannter Täter einen 76-jährigen Mann beim Einsteigen in sein geparktes Fahrzeug mit einem Messer und entwendete dessen Portemonnaie und den Pkw des Mannes.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Senior zum Einkaufen in der City Galerie unterwegs. Gegen 10.15 Uhr ging er zu seinem in der Parkebene C1 geparkten VW Golf, öffneten diesen und setzte sich hinein. Noch bevor er den Motor starten konnte, öffnete eine unbekannte Person die hintere Tür auf der Fahrerseite und setzte sich ins Auto. Dabei bedrohte der Unbekannte den Senior mit einem Messer und forderte diesen auf, loszufahren. Dieser Aufforderung kam der 76-Jährige nach und fuhr unter Beschreibung des zu fahrenden Weges zu einem Parkplatz an der L 653 in Danndorf. Während der Fahrt ließ sich der Täter das Portemonnaie des Fahrers aushändigen und erzwang die Herausgabe der PIN für die EC-Karte. Auf einem am Waldrand gelegenen Parkplatz musste der Mann anhalten. Dort wurde der Senior, weiter unter Vorhalt des Messers, aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Der 76-Jährige ging zu Fuß weiter in Richtung Danndorf, wo er sich in einem Geschäft hilfesuchend an eine Verkäuferin wendete, die die Polizei verständigte.

Der Täter kann nicht näher beschrieben werden. Er hatte einen Kinnbart, trug eine Schirmmütze und soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Gegen 11.04 Uhr wurde in der Volksbank in der Lange Straße in Vorsfelde Geld von dem Konto des Seniors abgebucht.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die sich nun in Verbindung mit der Kenntnis der Tat an eine Person erinnern, die sich auffallend im Parkhaus oder in der Nähe der Bank verhalten hat (Bspw. sich weggedreht oder abgeduckt hat.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05361/46460

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