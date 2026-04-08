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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall zwischen E-Scooter und Linienbus - 48-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Heßlinger Straße

07.04.2026, 13.48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heßlinger Straße wurde am Dienstagmittag ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt, als er frontal mit einem Linienbus zusammenstieß. Der Linienbus war aufgrund des eingeplanten Stopps an einer Haltestelle mit geringer Geschwindigkeit unterwegs.

Nach derzeitigen Ermittlungen und Zeugenangaben, befuhr der 48-Jährige mit hoher Geschwindigkeit den Fuß-/Radweg der Heßlinger Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung St. Annen-Knoten. Zeitgleich befuhr ein 35 Jahre alter Pedelec-Fahrer den Radweg Richtung stadteinwärts. Der E-Scooter-Fahrer wechselte vom Fuß- auf den Radweg, wodurch es in Höhe einer Schule zu einem Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer kam. Der 48-Jährige wich nach rechts aus und kollidierte frontal mit einem die Heßlinger Straße in Richtung Bushaltestelle fahrenden Linienbus. Der 38-jährige Busfahrer hatte zuvor beim Erkennen der Situation noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 48-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten Passanten Erste Hilfe. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Busfahrer erlitt einen Schock. Durch das Bremsmanöver zogen sich zwei Businsassen leichte Verletzungen zu.

Bei dem E-Scooter handelte es sich um ein nicht zugelassenes Fahrzeug, das aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeug eingestuft werden kann. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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