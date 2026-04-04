Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gestohlene Kennzeichen bei Kontrolle am Batteriewall entdeckt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 01.04.2026, 18:00 Uhr - Während einer Streifenfahrt stellten Beamte der Polizei Helmstedt am Mittwochabend ein widerrechtliches Befahren sowie Parken auf dem Batteriewall fest. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte an einem geparkten Audi die 37-jährige sowie den 33-jährigen Nutzer des Fahrzeugs an.

Eine erforderliche Ausnahmegenehmigung für das Befahren der Wallanlage konnten beide Personen nicht vorweisen. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Beamten unter anderem die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass beide Kennzeichen Ende März in Braunschweig als gestohlen gemeldet worden waren.

Im Zuge der weiteren Überprüfung verstrickten sich die beiden Personen in widersprüchliche Angaben. Daraufhin leiteten die Polizeibeamten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich nun über die Rückgabe seiner Kennzeichen freuen.

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