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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unklare Unfallursache im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siemensstraße

28.03.2026, 19.24 Uhr

Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Siemensstraße Ecke Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang sind unterschiedlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35 Jahre alte Ford-Fahrerin die Siemensstraße und wollte nach links in die Braunschweiger Straße abbiegen. Dabei kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer von der Braunschweiger Straße in Richtung Schillerstraße fahrenden 23-jährigen Tiguan-Fahrerin.

Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. Der nicht mehr fahrbereite Ford Focus wurde abgeschleppt.

Beide Fahrerinnen gaben an, bei "Grün" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Die Ermittler des 7. Fachkommissariats suchen nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05361/46460 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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