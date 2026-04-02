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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschenraub - Jugendliche Täter entkommen unerkannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Dornwald

28.03.2026, 16.45 Uhr

Am Samstagnachmittag raubten zwei unbekannte Täter die Handtasche einer 48 Jahre alten Frau, als diese im Dornwald unterwegs war. Verletzt wurde die Frau nicht.

Die 48-Jährige ging im Dornwald nahe der Autobahn 2 im Bereich der Abfahrt Marienborn/Helmstedt spazieren und durchquerte eine Fußgängerunterführung der A2. Dort traf sie auf zwei männliche Jugendliche. Einer sprach sie an, ob sie mal Feuer habe. Als die Frau in ihrer umgehängten Handtasche nachsah, wurde sie plötzlich von einem der Jugendlichen geschubst, woraufhin sie auf den Boden fiel. Dabei entriss einer der Täter gewaltsam die Handtasche der Frau und beide Täter liefen in Richtung des Waldes davon.

Ein Täter war etwa 18 Jahre alt, ungefähr 1,78 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und ein mitteleuropäisches Aussehen. Er sprach hochdeutsch und trug eine dunkle Jacke und ein Käppi.

Der zweite Tatverdächtige wird als 17 bis 18 Jahre, etwa 1,70 Meter große Person mit einem sehr dunklen Teint beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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