Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: 16 neue Einsatzkräfte für die Freiwillige Feuerwehr 12 neue Feuerwehrleute aus der Gemeinde Südheide und 4 Mitglieder aus der Gemeinde Faßberg erreichen die "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit".

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Südheide (ots)

Am Samstag, dem 21. März 2026, fand in Unterlüß der Abschluss der modularen Grundlagenausbildung statt.

In der "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" wird den Nachwuchskräften das Grundwissen für den Feuerwehralltag vermittelt. Ab Samstagmittag mussten die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen im Rahmen eines Kompetenznachweises das erlernte Wissen, welches vom 10.02. bis 19.03. vermittelt wurde, unter Beweis stellen. Hierbei waren an unterschiedlichen Stationen feuerwehrtechnische Aufgaben zu absolvieren. Es galt beispielsweise, Maßnahmen beim Auffinden einer nicht ansprechbaren Person zu erklären und durchzuführen, wasserführende Armaturen zu erklären und einen Feuerwehrknoten zu zeigen.

Im Anschluss an die Kompetenznachweise wurde den anwesenden Führungskräften der Ausbildungsstand anhand einer Einsatzübung gezeigt. Diese war nicht Teil des Kompetenznachweises zur "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit", sondern erfüllte bereits Module der weiteren Ausbildung.

Am Samstagnachmittag hieß Gemeindebrandmeister Henning Sander am Feuerwehrhaus in Unterlüß nochmals alle Prüflinge, einige Mitglieder des Gemeindekommandos, das Ausbilderteam um Gemeindeausbildungsleiter Ralf Greinus, den Gemeindebrandmeister aus Faßberg Oliver Dammann, den stellvertretenden Abschnittsleiter-Nord Mark Tranter, den Ausbildungsleiter-Nord Ingo Wagner und die Bürgermeisterin Katharina Ebeling herzlich willkommen.

Nach einigen Gruß- und Dankesworten konnten Gemeindebrandmeister Sander, Gemeindeausbildungsleiter Greinus und Bürgermeisterin Ebeling das freudige Ergebnis bekannt geben, dass alle Prüflinge die "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" erreicht haben. Freudig nahmen sie die Lehrgangsbescheinigung aus den Händen des Gemeindeausbildungsleiters in Empfang. Alle sprachen den Teilnehmern ihre Glückwünsche aus, lobten das vorbildliche Verhalten während des Lehrgangs und wünschten für die Zukunft in den einzelnen Feuerwehren viel Spaß und alles Gute. Tranter ging in seinen Grußworten auf die Wichtigkeit des Ehrenamts Freiwillige Feuerwehr ein. Der Grundstein für euren Werdegang in der Feuerwehr ist nun gelegt. Jetzt heiße es, nicht stehenzubleiben, sondern sich stetig weiterzuentwickeln, so Tranter. Für Ralf Greinus war es der letzte Lehrgang in seiner Funktion als Gemeindeausbildungsleiter. 26 Jahren hatte er diese Funktion inne und ließ noch einige besondere Ereignisse Revue passieren. Sander bedankte sich abschließend herzlich für die wichtige Arbeit, die Greinus immer hervorragend und aufopferungsvoll geleistet hat. Eine entsprechende Würdigung wird in naher Zukunft in einem angemessenen Rahmen stattfinden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell