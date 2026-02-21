Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Beckedorf Matthias Lückert mit der Ehrennadel des LFV-Niedersachen in Bronze ausgezeichnet

Südheide (ots)

Zur Versammlung, welche am 20.02.2026 im Feuerwehrhaus stattfand, begrüßte Meyer neben den Mitgliedern der Einsatz- und Altersabteilung auch einige fördernde Mitglieder. Besonders begrüßte er den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den Abschnittsleiter Nord Ulf Heinemann, die Bürgermeisterin Katharina Ebeling, seitens des Feuerschutzausschusses Norbert Nehrig, den Ortsbürgermeister Henrik Lange und den Ehrenortsbrandmeister Hans-Georg Meyer. Zu Beginn der Versammlung bat Meyer alle Anwesenden sich von ihren Plätzen zu erheben, um dem verstorbenen Kameraden der Altersabteilung Horst Adolf Niemeyer zu gedenken. In seinem Jahresbericht ging Meyer unter anderem auf die 21 Einsätze des Jahres 2025 ein. Besonders gefordert waren die 56 Kameraden und Kameradinnen bei zahlreichen großen Gebäudebränden, aber auch 8 Verkehrsunfälle galt es 2025 abzuarbeiten. Besonders zu erwähnen ist hier der schwere Unfall mit einem brennenden Tesla auf der L240, wo auch leider eine Person im Fahrzeug verstarb. Glücklich zeigte sich Meyer, dass Ende Oktober das neue Mannschaftstransportfahrzeug in Dienst gestellt werden konnte. Die Feuerwehr Beckedorf hat zurzeit 139 fördernde Mitglieder und 11 Kameraden in der Altersabteilung. Nach seinem ausführlichen Jahresbericht gab Meyer noch einen kleinen Ausblick für 2026 und bedankte abschließen bei seiner Feuerwehr, besonders bei seinem Kommando und seinem Stellvertreter Stefan Kohrs für die geleistete Arbeit und sehr gute Zusammenarbeit. Es folgten Kurzberichte der drei Gruppenführer, des Sicherheitsbeauftragten sowie der Bericht des Kassenwarts. Jugendwart Eicke Behrens gab einen Überblick über die Veranstaltungen und Dienste, welche die 17 Jugendlichen im vergangenen Jahr zu verzeichnen hatten. Es wurde unter anderem eine Tagesfahrt nach Braunschweig unternommen sowie der Rettungshubschrauber Christoph 19 besichtigt. Zum Schluss bedankte er sich bei seinem Team und der aktiven Wehr für die tolle Unterstützung. Die Bürgermeisterin Katharina Ebeling richtete herzliche Grüße von Rat und Verwaltung aus und dankte allen herzlich für ihre geleistete Arbeit. Sie ging in ihren Worten auf aktuelle Themen ein. Besonders ging sie hier auf das Thema Zivilschutz und der hier der zu erarbeiteten Strukturen ein. Im Anschluss an ihre Grußworte verlieh sie nachträglich, zusammen mit dem Gemeindebrandmeister noch einige Hochwasser Medaillen. Gemeindebrandmeister Henning Sander ging auf das gesamte Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand der Gemeindefeuerwehr Südheide ein. 115 Einsätze mussten 2025 von den 327 aktiven Kameraden und Kameradinnen abgearbeitet werden. Vom 25.02. bis zum 5.04.25 wurde auf Gemeindeebene ein Q1 Lehrgang durchgeführt. Hier haben 15 Kameraden die Prüfung erfolgreich abschließen können. Auch auf einige Beschaffungen ging Sander in seinem Bericht ein. Teils kritische Worte fand Sander für die neue Feuerwehrverordnung, welche kürzlich in Kraft getreten ist. Im Anschluss an seine Ausführungen konnte er an diesem Abend noch 4 Ehrungen und eine Beförderung vornehmen. Stefan Kohrs, Henning Grünhagen, Christoph Klingenspor und Bernd Look wurden für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Dirk Dzaak wurde durch Sander zum 1. Hauptlöschmeister befördert. Ulf Heinemann ging u.a. auf das Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand seitens der Kreisfeuerwehr ein. Eine deutliche Zunahme ist bei den Brandeinsätzen festzustellen. Vor allem Gebäudebrände mit hohen Sachschäden haben 2025 zugenommen, so Heinemann. Personalbestand, Ausbildung, sowie einige Neuerungen und Bauvorhaben seitens der Kreisfeuerwehr wurden ebenfalls angesprochen. Im Anschluss an seinen ausführlichen Bericht bat Heinemann alles Anwesenden sich von ihren Plätzen zu erheben und bat den Brandmeister Matthias Lückert nach vorn. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen auf Orts,- Gemeinde -und Kreisebenen wurde Matthias Lückert mit der Ehrennadel des LFV-Niedersachsen in Bronze ausgezeichnet. Abschließend richtete Meyer noch einige Worte an die Versammlung und lud alle Anwesenden zu einem leckeren Abendessen ein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell