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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

02.04.2026, 05.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagmorgen in ein Restaurant in der Porschestraße in Wolfsburg ein und entwendeten etwas Bargeld und eine Tasche.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter gegen 05.20 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang zu der Gaststätte. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach sich lohnendem Diebesgut. Im Anschluss verließen die Täter das Restaurant und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05351/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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