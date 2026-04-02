PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kapelle - Täter entwenden Kupferrohre

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Samuel-Hahnemann-Straße

25.03.2026, 15.00 Uhr bis 26.03.2026, 06.30 Uhr

Zwischen dem 25.03.2026 und dem 26.03.2026 kam es zu einem Einbruch in die Malerkapelle in Königslutter. Die Täter entkamen unerkannt.

Ein Zeuge entdeckte zu Beginn seiner Arbeit eine eingeschlagene Fensterscheibe der Kapelle. Bei einer weiteren Inaugenscheinnahme stellte er fest, dass die Täter etwa 70 Meter Kupferrohre entwendet hatten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug weggeschafft wurde und hoffen auf Zeugenhinweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt im Bereich der Samuel-Hahnemann-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 12:49

    POL-WOB: Unklare Unfallursache im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Siemensstraße 28.03.2026, 19.24 Uhr Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Siemensstraße Ecke Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang sind unterschiedlich. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35 Jahre alte Ford-Fahrerin die Siemensstraße und wollte nach links in die ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 12:21

    POL-WOB: Handtaschenraub - Jugendliche Täter entkommen unerkannt

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Dornwald 28.03.2026, 16.45 Uhr Am Samstagnachmittag raubten zwei unbekannte Täter die Handtasche einer 48 Jahre alten Frau, als diese im Dornwald unterwegs war. Verletzt wurde die Frau nicht. Die 48-Jährige ging im Dornwald nahe der Autobahn 2 im Bereich der Abfahrt Marienborn/Helmstedt spazieren und durchquerte eine ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 15:38

    POL-WOB: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Forstlandstraße 29.03.2026, 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr Wolfsburg, Sülfeld, Großer Winkel 28.03.2026, 23.15 Uhr bis 30.03.2026, 09.45 Uhr Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuss-Straße 28.03.2026, 17.30 Uhr bis 29.03.2026, 12.30 Uhr Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen in verschiedenen Ortsteilen von Wolfsburg insgesamt fünf Leasing-Fahrzeuge mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren