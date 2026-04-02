Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kapelle - Täter entwenden Kupferrohre

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Samuel-Hahnemann-Straße

25.03.2026, 15.00 Uhr bis 26.03.2026, 06.30 Uhr

Zwischen dem 25.03.2026 und dem 26.03.2026 kam es zu einem Einbruch in die Malerkapelle in Königslutter. Die Täter entkamen unerkannt.

Ein Zeuge entdeckte zu Beginn seiner Arbeit eine eingeschlagene Fensterscheibe der Kapelle. Bei einer weiteren Inaugenscheinnahme stellte er fest, dass die Täter etwa 70 Meter Kupferrohre entwendet hatten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug weggeschafft wurde und hoffen auf Zeugenhinweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt im Bereich der Samuel-Hahnemann-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

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