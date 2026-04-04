Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pöbeleien und Beleidigungen: Polizei nimmt alkoholisierten Mann in Gewahrsam

Helmstedt (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, gegen 03:37 Uhr, wurden Polizeibeamte des Polizeikommissariats Helmstedt zur Unterstützung der Bundespolizei Braunschweig zum Bahnhof Helmstedt entsandt.

Zuvor hatte eine Zugbegleiterin einen alkoholisierten Fahrgast ohne gültigen Fahrausweis gemeldet. Der 45-jährige Mann aus Altenburg wurde durch die eingesetzten Kräfte aus dem Zug begleitet. Hierbei zeigte er sich lautstark und pöbelte wiederholt herum. Zudem beleidigte er anwesende Fahrgäste.

Trotz mehrfacher Aufforderungen der eingesetzten Beamten, sein Verhalten einzustellen, zeigte sich der Mann weiterhin uneinsichtig und trat auch den Polizeikräften gegenüber aggressiv auf. Darüber hinaus versuchte er, die Beamten mit seinem Smartphone zu filmen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Verbindung mit erheblichem Alkoholeinfluss entschieden sich die eingesetzten Kräfte, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und ihn dem Polizeikommissariat Helmstedt zuzuführen, um weitere Straftaten zu verhindern. Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Erschleichen von Leistungen wurden eingeleitet.

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