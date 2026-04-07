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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nach erneutem Einbruch in Restaurant - 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

04.04.2026, 03.36 Uhr

In der Nacht zu Samstag brach ein 25 Jahre alter Täter in ein Restaurant in der Porschestraße in Wolfsburg ein. In das Restaurant war bereits am Donnerstagmorgen eingebrochen worden (wir berichteten).

Der Inhaber des Restaurants wurde in den frühen Morgenstunden durch ein lautes Geräusch geweckt. Beim Blick aus dem Fenster konnte er beobachten, wie eine männliche Person flüchtete. Da es bereits zwei Tage zuvor zu einem Einbruch in das Restaurant gekommen war, verständigte er umgehend die Polizei.

Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Schillerstraße der 25-jährige Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 25-Jährige hatte noch das Diebesgut, einen Koffer und einen Rucksack, bei sich. Die Gegenstände wurden dem Eigentümer ausgehändigt.

Da es Hinweise auf eine Beeinflussung des Tatverdächtigen durch Alkohol und Betäubungsmittel gab, ordnete die zuständigen Staatsanwältin die Entnahme einer Blutprobe an.

Eine angeordnete Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Fälle in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft, woraufhin der Tatverdächtige am Samstag einem zuständigen Richter vorgeführt wurde. Dieser erließ einen U-Haftbefehl und der 25-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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