Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Raub auf Kiosk - Täter entkommt unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 04.04.2026, 17.53 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte am Samstagabend einen Kiosk in der Mecklenburger Straße zu überfallen. Ohne Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter betrat am Samstag gegen 17.53 Uhr den Kiosk und forderte die Angestellte unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstands auf, ihr den Kasseninhalt auszuhändigen.

Der Aufforderung kam die Frau nicht nach, woraufhin der Täter im weiteren Verlauf von der Tat abließ und nach rechts in Richtung Sachsenring flüchtete.

Der Täter war Mitte 20, etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank und sprach hochdeutsch. Er trug einen gräulichen Kapuzenpullover mit einem auffälligen Aufdruck auf dem Rücken und hatte eine dunkle Maske vor Mund und Nase.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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