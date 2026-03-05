Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu unbekannten Tätern geben, die in ein Ladengeschäft in Ahlen eingebrochen sind?

Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (04.03.2026, 18.00 Uhr) und Donnerstag (05.03.2026, 07.00 Uhr) gewaltsam über ein Schaufenster Zugang zu dem Ladenlokal an der Oststraße.

Hier durchwühlten sie Schränke und Laden und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell