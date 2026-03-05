PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu unbekannten Tätern geben, die in ein Ladengeschäft in Ahlen eingebrochen sind?

Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (04.03.2026, 18.00 Uhr) und Donnerstag (05.03.2026, 07.00 Uhr) gewaltsam über ein Schaufenster Zugang zu dem Ladenlokal an der Oststraße.

Hier durchwühlten sie Schränke und Laden und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

