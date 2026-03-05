Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Autofahrer wich aus und geriet in Graben

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.3.2026, gegen 8.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 793 in Höhe Alverskirchen, bei dem ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde. Eine 43-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Pkw die L 793 in Richtung Münster und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Der ihr entgegenkommende 23-Jährige wich daraufhin mit seinem Auto aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor der Coesfelder die Kontrolle über seinen Pkw und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug blieb im angrenzenden Graben stehen und wurde später abgeschleppt. Der Coesfelder kümmerte sich selbstständig um seine ärztliche Versorgung. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 40.300 Euro.

