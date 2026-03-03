Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Flüchtiger beschädigte brauen VW Touran

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.3.2026, zwischen 7.30 Uhr und 15.25 Uhr fuhr ein Unbekannter auf der Lambertistraße in Dolberg gegen einen brauen VW Touran. Dabei beschädigt der Flüchtige das Auto, das auf einem Parkplatz stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

