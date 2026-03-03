POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Flüchtiger beschädigte brauen VW Touran
Warendorf (ots)
Am Montag, 2.3.2026, zwischen 7.30 Uhr und 15.25 Uhr fuhr ein Unbekannter auf der Lambertistraße in Dolberg gegen einen brauen VW Touran. Dabei beschädigt der Flüchtige das Auto, das auf einem Parkplatz stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell