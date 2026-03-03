PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen grauen Dacia Sandero gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.3.2026, zwischen 5.30 Uhr und 10.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Dacia Sandero, der auf der Oelder Straße in Beckum stand. Vermutlich rangierte der Flüchtige und beschädigte den grauen Pkw dabei am Heck. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

