POL-WAF: Warendorf. Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.3.2026, 16.50 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf der B 475 zwischen Sassenberg und Warendorf auf. Polizisten hielten den verdächtigen Fahrzeugführer wenig später an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 35-jährige Fahrer absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte ließen dem Warendorfer eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

