POL-WAF: Warendorf. Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete auffällige Fahrweise

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend (27.2.2026, 19.30 Uhr) und Montagmorgen (2.3.2026, 6.15 Uhr) in das Foyer des Rathauses in Ahlen an der Straße Westenmauer ein. Dort gingen sie zwei Automaten an. Aus einem davon erbeuteten der oder die Täter Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon ...

