POL-WAF: Warendorf. Autofahrer Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 3.3.2026 überprüften Polizisten gegen 0.15 Uhr einen Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf. Sie stellten fest, dass der 42-Jährige absolut fahruntüchtig war. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Einsatzkräfte ließen dem Warendorfer Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Weiterhin untersagten sie ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 42-Jährigen ein.

