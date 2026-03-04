PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert, unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Versicherungsschutz gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 3.3.2026, gegen 21.40 Uhr hielten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer auf der Rhedaer Straße in Oelde an. Denn zum einen befand sich eine zweite Person auf dem Fahrzeug und zum anderen war der Versicherungsschutz abgelaufen. Bei der weiteren Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 25-Jährige absolut fahruntüchtig war und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Einsatzkräfte ließen dem Oelder Blutproben entnehmen und nahmen in anschließend in Gewahrsam. Denn er beabsichtigte, später erneut mit dem E-Scooter zu fahren.

