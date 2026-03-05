Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.3.2026, 16.00 Uhr fiel eine Autofahrerin auf der Gerichtsstraße in Ahlen auf, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Überprüfung der 21-Jährigen gab sie zunächst falsche Personalien an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Ahlenerin keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, untersagten ihr die Nutzung von Kraftfahrzeugen und informierten die Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell