POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 4.3.2026, 16.00 Uhr fiel eine Autofahrerin auf der Gerichtsstraße in Ahlen auf, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Überprüfung der 21-Jährigen gab sie zunächst falsche Personalien an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Ahlenerin keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, untersagten ihr die Nutzung von Kraftfahrzeugen und informierten die Führerscheinstelle.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell