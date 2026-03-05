Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Transporterfahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.3.2026 führten Polizisten gegen 15.55 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Alleestraße in Dolberg durch. Dabei geriet ein zu schnell fahrender Transporter ins Visier. Sie hielten den Fahrer an und kontrollierten den 28-Jährigen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann aus Hamm unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Sie ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt.

