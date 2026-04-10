Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Pkw-Diebstahl - Polizei nimmt vier Tatverdächtige vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Dingelberg

09.04.2026, 02.10 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag versuchten zunächst unbekannte Täter in Hattorf einen Pkw zu stehlen. Im Rahmen der Fahndung konnten vier Tatverdächtige im Alter von 27, 31 und 33 Jahren mit Wohnsitz in Osteuropa vorläufig festgenommen werden.

Gegen 02.10 Uhr wurde der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße Dingelberg in Hattorf durch das Bellen seines Hundes geweckt. Über ein Überwachungssystem konnte er erkennen, dass mindestens zwei unbekannte Personen versucht hatten, seinen vor dem Haus geparkten Pkw zu stehlen. Mutmaßlich aufgrund des Gebells, ließen die Unbekannten von der Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde im Bereich Glentorf ein mit mehreren Personen besetzter VW Passat festgestellt. Als der Pkw kontrolliert werden sollte, entzog sich der Pkw-Fahrer der Maßnahme und flüchtete mit dem Pkw in Richtung Beienrode. Nach kurzer Verfolgung wurde der Sichtkontakt zum Passat verloren. Wenige Zeit später entdeckten die verfolgenden Beamten eine über ein Feld flüchtende Person. Im weiteren Verlauf konnten mit zur Unterstüzung eingesetzter Polizeibeamter in einem angrenzenden Waldstück drei Personen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nahezu zeitgleich entdeckte eine Streifenbesatzung in Klein Steimke den zuvor geflüchteten VW Passat. Der Fahrer wurden kontrolliert und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die Durchsuchung der Tatverdächtigen führte zum Auffinden von Beweismitteln, welche sichergestellt wurden.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung des Pkw konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag entlassen.

Gegen alle Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen versuchten Pkw-Diebstahls eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

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