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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto beschädigt und geflüchtet

Menden (ots)

Letzte Woche Donnerstag, zwischen 14:50 und 15:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Holzener Straße einen geparkten roten Opel Corsa. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Er richtete mehrere tausend Euro Schaden an. Wer hat den Vorfall gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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