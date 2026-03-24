POL-MK: Auto beschädigt und geflüchtet

Iserlohn (ots) - Unbekannte drangen zwischen Sonntagabend und Montagfrüh am Werner-Jacobi-Platz in Vereinsräume ein. Hierfür warfen sie die Scheibe einer Tür ein. Im Gebäude brachen sie Türen auf und durchsuchten Schränke. Ob sie Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Nur wenige Meter weiter verschafften sich Einbrecher am Rathausplatz Zutritt zur Kantine des ...

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