Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Auto beschädigt und geflüchtet
Menden (ots)
Letzte Woche Donnerstag, zwischen 14:50 und 15:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Holzener Straße einen geparkten roten Opel Corsa. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Er richtete mehrere tausend Euro Schaden an. Wer hat den Vorfall gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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