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POL-MK: Radarmessung: Der Zweitschnellste war ein Fahrradfahrer mit 59 statt 30 km/h

POL-MK: Radarmessung: Der Zweitschnellste war ein Fahrradfahrer mit 59 statt 30 km/h
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Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein Fahrradfahrer war am Mittwoch vergangener Woche bei der Tempo-Kontrolle der Polizei Zweitschnellster. Die Radartechnik erfasste ihn auf der Landstraße 692 in Höhe der Lenneschule mit 59 statt der erlaubten 30 km/h.

Die Polizei weist darauf hin: Das Tempolimit gilt auch für Radfahrer! In diesem Bereich liegen die Lenneschule, Sporthalle und Schwimmbad. Dort muss jederzeit damit gerechnet werden, dass Fußgänger auf die Straße treten. Insbesondere Kinder erwarten nicht, dass Rennräder, Pedelecs, Tourenräder o.ä. mit so hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind.

Deshalb: Fahren Sie immer der Verkehrssituation angemessen, vorausschauend und vorsichtig! Nicht nur vor der Schule in Nachrodt! (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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