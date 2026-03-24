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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche an Brücken-Baustelle und in Gaststätte
Randalierer im Gewahrsam

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen einen Baucontainer auf. Dieser steht derzeit auf einer Baustelle auf der A45 in Höhe Lüdenscheid Nord in Fahrtrichtung Dortmund. Ob der oder die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am Wochenende nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Einbrecher drangen zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 0 Uhr, in eine Gaststätte an der Talstraße ein. Die Täter erbeuteten ein Tablet sowie Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Wer hat im Tatzeitraum dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Polizeibeamte nahmen gestern Abend Im Eichholz einen Randalierer in Gewahrsam. Zeugen hatten gemeldet, dass der 39-jährige gegen Mülltonnen tritt und einen Passanten beleidige. Eine Tonne wurde beschädigt. Der dem Augenschein nach unter Drogeneinfluss stehende und unkooperative Lüdenscheider wurde in Gewahrsam genommen und wegen Beleidigung und Sachbeschädigung angezeigt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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